Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İlham Akal olayla ilgili bulguları aktardı.

Akal huzurda bulunan zanlı K.R'nin 19 Ocak 2024 tarihinde saat 09:45 raddelerinde Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi boyunca FT 010 plakalı salon aracı batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullandığı sırada yolun sağında bulunan Memo 1 isimli petrol istasyonu önüne geldiğinde, o esnada seyir istikametine göre yolun solundan sağına doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan Lefkoşa’da sakin T.Ş. ’a (K-14 KKTC Öğrenci) aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu yaralanan yayanın kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste yapılan ilkyardım tedavisinden sonra beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis yaralının müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını ancak olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.