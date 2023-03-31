Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile  İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’nun imzaladığı protokol kapsamında  vatandaşların başvurusu  üzerine veya Belediyenin riskli olarak gördüğü bölge ve binalarda  Hızlı Deprem Tarana Yöntemi ile  binalar değerlendirilerek, risk durumu  sahiplerine iletilecek.

Belediye tarafından  pazartesi günü başlatılması beklenen çalışmaya İMO teknik destek verecek.

Çalışmada ilk etapta kentteki yapılarla ilgili ön çalışma yapılarak, bilgi toplanacak ve yapıların risk dereceleri ortaya çıkarılacak.

Gazimağusalılar , internet üzerinden www.gazimagusabelediyesi.org sayfasından dolduracakları forum ile veya Belediyenin İmar Birimi’ne tapu belgeleriyle birlikte gelerek dolduracakları basılı forumlar ile binalarının sağlamlık testini talep edebilecek.

Gazimağusa Belediyesinde gerçekleşen imza töreninde konuşan  Belediye Başkanı Süleyman Uluçay,  son dönemde   depreme dayanıklı binaları ve binaların  yapı denetimiyle ilgili İMO’nun önemli çalışmalar yürüttüğüne değinerek, bugün depreme dayanıklılıkla ilgili  iş birliği konusunda  İMO’yla protokolün imzalanmasıyla Gazimağusa’da binaların denetimlerinin standart içinde yapılması ve İMO’nun teknik imkanlarından  Gazimağusa’nın da yararlanmasının sağlanacağını ifade etti.

Uluçay, taramayla ilgili olarak bugüne kadar 38 başvuru aldıklarını belirterek, “Protokolü imzladıktan sonra arkadaşlarımız pazartesi günü çalışmaya başlıyorlar” dedi.

Uluçay, bazı yerlerde  isteğe bağlı, bazı binalarla ilgili de belediyenin  alacağı kararlarla denetimlerin yapılacağını, bazı bölgelerde gözle görülür sıkıntılı alanlar bulunduğunu, bunlarla  ilgili başvuruları beklemeden çalışma yapacaklarını ifade etti.

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İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da,  iş birliğinin kapsamından söz ederek, İMO’nun hazırladığı veri tabanı ve sistemle belediye personeli tarafından   hızlı tarama yöntemiyle  binalara risk sıralaması, risk puanlamasının yapılacağını anlattı.

Yağcıoğlu, protokol sonrasında, inşaat mühendisi veya  teknik elemanların  sahaya  gidip inşaatın yanından  yaklaşık  4-5 sayfalık forumla sorulara aldıkları cevapların veri tabanına girilmesiyle binaların risk sıralamasının oluşturulacağını ifade etti.

Yağcıoğlu, “ Belediyemizle birlikte Mağusa kentimizi hızlı bir tarama  yöntemiyle riskli yapıları tespit etmek amacıyla  bu iş birliğini imzalıyoruz” dedi.

Yağcıoğlu  sorulara verdiği yanıtlarda, Gazimağusa Belediyesi ile yaptıkları protokolde, taleplerin belediyeye geleceğini, vatandaşın talep ettiği binalara tarama yapacaklarını, İMO olarak teknik destek vereceklerini, insan kaynağına ihtiyaç olma ihtimaline karşı  bunu sağlamak üzere protokole koyduklarını söyledi.

Yağcıoğlu, onaylanan Belediyeler Değişiklik Yasasında yapı denetiminin mecburi hale geldiğinin altını çizerek, “ Bize zaten mecburiydi, şimdi artık belediyeler de bunu istemek zorunda kalacak” dedi.

Yağcıoğlu, “Yapı denetimi mekanizmasında  belediye denetleyeni denetleyecek. İdari denetlemedir aslında, boşluk bırakmayacak” dedi.

Gazimağusa Beldiyesi Proje, Bayındırlık ve İmar Şubesi Amiri Abide Başman Eryaşar da, protokolü yaptıktan sonra  öncelikli olarak mevcut binaların  depreme dayanıklılıklarının ölçüleceğini kaydetti.

Belediyeye yapılan başvuruları değerlendireceklerini söyleyen Eryaşar, önce gözle görülür riskli binalardan başlamayı düşündüklerini ifade etti.

1974’ten sonra hiç bakım yapılmayan binalar, eski binalar bulunduğunu söyleyen Eryaşar, “Eski binalar ve gözle görülür binalardan başlamayı düşünüyoruz” dedi.

2019 yılı Nisan ayından itibaren  yapı denetimini başlattıklarını söyleyen Eryaşar, binaların  en azından başlama aşamasında mimar ve ilgili tüm mühendislerin kontrolünde  gerçekleştirildiğini ifade etti.

Eryaşar “ Yeni uygulama ile İMO belediye iş birliğinde  binaların yapımının projeye  uygunluğunun ayrıca belediye tarafından  da denetiminin yapılacağını, iki taraflı denetleme ortaya çıkacağını ve denetimin daha güvenilir olacağını belirtti.