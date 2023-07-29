Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, protokol kapsamında, KTSO üyelerinin yabancı uyruklu işçi istihdamına ilişkin çalışma izin işlemleri Oda tarafından yapılacak. Protokol 2 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile KTSO arasında, dün Bakanlıkta imzalanan iş birliği protokolüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hasan Taçoy ve KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu imza koydu.

Oda açıklamasına göre, protokol, genelde kayıt dışı işçiliğin özelde ise kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemeyi, KKTC çalışma yaşamı ile işgücü piyasasını düzen ve denetim altına almayı ve haksız rekabeti ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

İş birliği protokolü kapsamında, KTSO kendi üyelerinin yabancı uyruklu işçi istihdamına ilişkin çalışma izin işlemlerini Çalışma Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürüterek üyelerine aşağıda özetlenen hizmetleri sağlayacak:

"Yabancı uyruklu işçilerin izin müracaatları KTSO’ya yönlendirilecek.

Yabancı Uyruklu İşçi İstihdam Başvurusu, Ön İzin İşlemleri ile Çalışma İzni ve Çalışma İzni Uzatma Başvuruları üye işverenler adına KTSO tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulacak.

Süreç KTSO tarafından takip edilerek sonuçlandırılacak.

Banka Teminat mektubu düzenlemesi KTSO üyeleri için uygulanmayarak üyelerin üzerindeki teminat yükü kalkacak."