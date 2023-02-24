Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’de meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlere dikkat çekti.

CTP’li vekil İncirli, depremden 13 milyondan fazla insanın etkilendiğine işaret ederek, “Evsiz kalan insan sayısı çok fazla. Akrabalık ilişkileri nedeniyle ülkemize şu ana kadar 4 bine yakın depremzede geldi. Gelen kişilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması yaşamsal önem taşıyor. Sağlık sistemimiz hem ülke insanına hem de depremzedelere hizmet verecek şekilde organize edilmelidir. Aksi takdirde deprem bölgesindeki dramı ülkemize taşımış oluruz” dedi.

“Süratle depremzedelerin demografik bilgileri çalışılmalı, yaş, cinsiyet, engellilik durumu, kronik hastalık varlığı gibi bilgiler derlenmelidir” ifadelerini kullanan İncirli, açıklamasına şöyle devam etti:

“1. İlaç/diyaliz vs. gereksinimleri belirlenmeli ve karşılanması için çalışma başlatılmalı. İlaç eksikliği hatta yokluğu yaşadığımız bu günlerde ülkemizdeki hiçbir insanı tedavisiz kalma riski ile yüz yüze bırakamayız.

2. Engellilerin sayısı ve durumu, bulundukları bölge bilinmelidir.

3. Barınma sorunu içinde birçok sağlık riskini de içerir. Kalabalık yaşam koşulları bulaşıcı hastalıklara yol açabilir. Bulaşıcı hastalıklar yakından takip edilmeli, erken tedavi başlanmalıdır.

4. Gebelik takipleri yapılmalıdır.

5. Çocuklukların aşı programı devam etmelidir.

6. Psikolojik destek ihtiyacı karşılanmalıdır.

“DEPREMİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ DEVAM EDECEK”

İncirli, “Depremin toplum üzerindeki devam edecek. Gerekli hazırlıkları ve organizasyonu yapmazsak hem halkımızın hem de depremzedelerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini veremeyiz ve deprem bölgesindeki dramı ülkemize taşımız oluruz” ifadelerini kullandı.