Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güvercinlik köyünü ziyaret etti. Bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşmada CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bölgedeki sorun ve talepleri tek tek dinledi. İncirli, burada yaptığı konuşmada, daha önce siyasetin hiç bu kadar kirlendiği, güvenlik ve ekonomik krizin yaşandığı karanlık bir dönem ygörülmediğini belirterek bu düzene artık ‘dur’ denmesi gerektiğini, söyledi ve erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtti. İncirli, CTP iktidarının eşitlikçi, adil ve şeffaf olacağını söyledi ve bu ülkeye zarar veren her kim varsa hesap vereceğinin de altını çizdi.

Kalabalığın yoğun ilgisiyle karşılanan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bölge halkına seslenerek yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman’ın ‘kapsayıcılık’ temelli yeni bir siyaset anlayışı ortaya koyduğunu hatırlatarak CTP’nin de bu anlayışı sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi ve “Biz kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayan bir politika ile yürüyoruz ve bunu sürdürmek için çabalıyoruz. Çünkü CTP’de ayrımcılık yoktur herkes eşittir ve düzenimizi de kimseyi ayırmadan kuracağız.” ifadelerini kullandı.

“NÜFUS SAYIMI VE KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE İLK İŞİMİZ OLACAK”

Ülkenin daha hiç bu kadar karanlık bir dönem yaşamadığını, siyasetin kirlendiğini, karanlık ilişkilerin ortaya saçıldığını ve her gün yeni bir skandal yaşandığına dikkat çeken İncirli, kayıt dışılıktan kaynaklı ciddi bir güvenlik krizi yaşandığını da söyledi. İncirli, kayıt dışı olarak biriken bir para olduğunu ve hükümetin, devlet kurumları üzerindeki hakimiyetini kaybettiğini ifade ederek bu biriken para ve hakimiyetsizlik yüzünden çetelerin, tetikçilerin arttığını kaydetti. “Biz çocuklarımız güvenli bir ortamda büyüsün istiyoruz, güvensiz ortamı yaratan nedenler ortan kaldırılmalı bu yüzden nüfus sayımı ve kayıt dışılıkla mücadele ilk işimiz olacak” şeklinde konuşan CTP Genel Başkanı İncirli, halkın CTP iktidarına ihtiyacı olduğunu söyledi. İncirli, konuşmasının devamında yolsuz ve rüşvet iddialarına da işaret ederek “Siyasiler sorumluluk almalı, örnek davranmalı” dedi. İncirli, memlekete zarar veren kim varsa hesap vermesi gerektiğini ve CTP’nin bu işin peşinde olduğunu da sözlerine ekledi.

“HALK ADALETLİ VE KAPSAYICI BİR DÜZEN İÇİN CTP İKTİDARINI BEKLİYOR”

İncirli, kaynakların boşa harcandığını, devletin harcamalarının gelirlerinden fazla olduğunu ve Maliye’nin sürekli borçlandığını ifade ederek bu yüzden hayat pahalılığının ve enflasyonun da arttığını vurguladı. Hükümetin hizmet veremez durumda olduğunu, maaşlar artsa bile alım gücünün düştüğünü söyleyen Sıla Usar İncirli, önemli olanın hayat pahalılığı oluşmadan gerekli önlemleri almak olduğunun altını çizdi. İncirli, boş vaadlerle yıllardır halkı kandırdıklarını memlekete zarar verdiklerini belirterek “Halk hizmet almak ve adaletli bir düzen için erken seçimle gelecek CTP iktidarını bekliyor” dedi.

“HEM MERKEZİ İDAREYE HEM DE YEREL YÖNETİMLERE TALİBİZ”

CTP’nin kanatlarının geniş olduğunu, herkesi kucakladığını ve temel ilkelerinin başında eşitlik geldiğini ifade eden İncirli, “Biz göreve hazırız, bütün kadrolarımızla hazırlanıyoruz ve korkmuyoruz. Çünkü biz adaletliyiz, ayrımcılık yapmayacağız toplumu kucaklayacağız ülkenin adil ve eşitlikçi bir düzene ihtiyacı var” şeklinde konuştu. Siyasetin halk için, halkın faydasına yapıldığını söyleyen İncirli, CTP’nin halk ile beraber politika ürettiğini bu yüzden aralarında canlı, güçlü bir bağ olduğunu vurguladı. İncirli, ayrıca merkezi idare kadar yerel yönetimlerin de önemli olduğunu belirterek “Biz bu yıl, halkın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için ikisine de talibiz ve bu göreve hazırız” dedi

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat, Teberüker Uluçay, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp eşlik etti.