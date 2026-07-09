CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, CTP Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Ruso, milletvekilleri, MYK üyeleri ve çok sayıda partili de yer aldı.

-İncirli: “Geçitkale-Serdararlı, hak ettiği belediyecilik anlayışıyla yeniden buluşacak”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli konuşmasına, Geçitkale’deki tarihi CTP örgüt binasının taşıdığı anlamı vurgulayarak, başladı. Örgüt binalarının CTP’nin kimliğini, kültürünü ve dayanışmasını simgelediğini ifade eden İncirli, tarihi binanın yeniden hayat bulmasının yalnızca fiziki bir yenileme olmadığını söyledi.

Konuşmasının devamında yaklaşan yerel seçimlere değinen İncirli, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Ruso’ya duyduğu güveni dile getirerek, bölgenin yeniden hak ettiği hizmet anlayışıyla buluşacağına inanç belirtti.

CTP’li belediyelerin ülkenin en başarılı yerel yönetim örneklerini ortaya koyduğunu ifade eden İncirli, “Biz memleketimize ganimet gözüyle değil, emanet gözüyle bakarız. Memleketin her bir taşına, her bir kuruşuna, her bir sokağına, her bir meydanına, her bir insanına büyük bir saygıyla yaklaşırız ve hiç kimseyi birbirinden ayırmadan herkese hizmet ederiz.” dedi.

CTP’nin sosyal belediyecilik anlayışının temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve eşit hizmet anlayışının bulunduğunu kaydeden İncirli, CTP’li belediyelerin bu anlayışla halkın güvenini kazandığını belirtti.

-“Halkın değişim talebi sandığa yansıyacak”

Ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunlara da işaret eden İncirli, kötü yönetim anlayışının toplumun her kesimini olumsuz etkilediğini, gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını, çalışanların, üreticilerin ve iş dünyasının zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

CTP’nin, ülkenin potansiyeline, tarihine ve dayanışma kültürüne güvenerek, yola çıktığını ifade eden İncirli, “Bu yıl iki büyük seçimi de kazanacak olan partiyiz ve hem yerel yönetimde hem merkezi yönetimde halkın iktidarını kuracağız.” dedi. Örgütlü mücadeleyi büyüteceklerini kaydeden İncirli, halkın değişim talebinin sandığa yansıyacağını belirtti.

CTP’nin temel değerlerinin eşitlik, demokrasi ve kardeşlik olduğunu vurgulayan İncirli, hiç kimseyi ayrıştırmadan toplumun tüm kesimlerine hizmet edeceklerini söyledi. “CTP’nin kanatları memleketin tümünü korumak için geniştir. Memleketin tümünün kardeşçe yaşaması için kanatlarını geniş tutar.” diyen İncirli, tüm yurttaşları dinlemeye ve ortak geleceği birlikte kurmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

-Ruso

CTP’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Ruso ise konuşmasında, kendi köyünde belediye başkan adayı olarak halka hitap etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

Belediyecilik anlayışının, “herkes için hizmet” anlamına geldiğini ifade eden Ruso “Herkes için ve herkese eşit hizmet için geliyoruz çünkü belediyecilik demek herkese hizmet demektir.” dedi.

Belediyeciliğin sadece çöp toplamaktan ya da fotoğraf çekmekten ibaret olmadığının altını çizen Ruso, “Belediyecilik en başta halka hizmet sunmak, bölgeyi kalkındırmak içindir.” diye konuştu.

-Kayalp

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise, CTP’nin yerel yönetimlerde bir marka olduğunu kaydederek, “CTP dürüst çalışan, temiz çalışan ve toplumuna, insanlarına hizmet eden bir anlayışla çalışmalarını yürüten bir yönetim anlayışına sahiptir.” dedi.