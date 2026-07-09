Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen “Geleneksel 4’üncü Eybil Eefendi Polis Salon Futbol Turnuvası” bugün oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlandı.

Final maçında karşılaştığı Polis Özel Harekat Müdürlüğü Takımı'nı 5-0 mağlup eden Girne Polis Müdürlüğü Takımı, adını şampiyonluğa yazdırdı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın üçüncülük maçı için Lefkoşa Polis Müdürlüğü A Takımı ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Takımı karşılaştı. Maçtan 4-2 galip ayrılan Lefkoşa Polis Müdürlüğü A Takımı turnuvayı üçüncülük ile tamamladı.

Turnuva süresince gerek oyun içinde gerekse oyun dışında rakiplerine gösterdikleri sportmenlik nedeniyle, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Takımı “Turnuvanın En Centilmen Takımı” olmaya layık görüldü.

Turnuva süresince kaydettiği 12 gol ile en fazla golü atarak “gol kralı” olan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Polis Müdürlüğü Takımı sporcusu Ramadan Ağdaç "Gol Kralı Ödülü"nün sahibi oldu.

Turnuva süresince kalede gösterdiği performansı ile Girne Polis Müdürlüğü Takımı sporcusu İdris Yekli ise “En İyi Kaleci Ödülü"nün sahibi oldu.

Final maçı sonrası düzenlenen ödül töreniyle turnuva şampiyonu, ikincisi ve üçüncüsü takımlara kupa ve madalyaları, yan ödüller ile turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hakemlerine ise plaketleri takdim edilmesinin ardından turnuva sona erdi.