Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, son günlerde yaşanan toplumsal gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, sorumluluğun Üstel hükümetine ait olduğunu belirterek hükümete sert eleştiriler yöneltti.

İncirli, son bir haftadır halkın ciddi bir gerilim ortamına sürüklendiğini ifade ederek, hükümetin sendikalar tarafından sunulan yapıcı önerileri reddettiğini, diyalogdan kaçındığını ve Meclis’te ortaya çıkan iradeyi yok sayarak Yasa Gücünde Kararname’yi dayattığını söyledi.

Açıklamada, yaşanan süreçte binlerce insanın sokağa çıktığını, olaylar sırasında kan ve ter döküldüğünü, toplumun huzursuz edildiğini vurgulayan İncirli, “Bütün bunları bu topluma yaşatan hükümet, yalnızca bir hafta sonra aynı öneriyi yeniden gündeme getirdi” ifadelerini kullandı.

İncirli, Başbakan Ünal Üstel’in Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada dışarıda eylemcilere yönelik şiddet uygulandığını ve tutuklamalar yaşandığını belirtti. Muhalefetin müdahalesiyle Meclis oturumuna ara verildiğini kaydeden İncirli, aksi halde öfkenin daha da büyüyebileceğini dile getirdi.

CTP milletvekillerinin çevik kuvvet ile eylemciler arasında kalkan olduğunu ifade eden İncirli, bu müdahale olmasaydı daha ağır olayların yaşanabileceğini savundu.

Açıklamasında çözüm önerilerini de sıralayan İncirli, Yasa Gücünde Kararname’nin geri çekilmesi, yasa tasarılarının komiteye gönderilerek diyalog ve uzlaşıyla ele alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca seçim tarihinin derhal açıklanmasını ve tutuklu sendikacıların serbest bırakılmasını talep etti.

İncirli, hükümetin yaşananlar nedeniyle halktan özür dilemesi gerektiğini de vurgulayarak, “Bu ülkenin bu hükümete ve bu zihniyete tahammül edecek tek bir günü dahi kalmamıştır. Bu hükümet bitmiştir” dedi.

Yeni döneme güçlü projelerle hazırlanacaklarını ifade eden İncirli, “Bu karanlık dağılacaktır. Bu halk, iradesine sahip çıkacaktır. Gelecek, hep birlikte kazanılacaktır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.