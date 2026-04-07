Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, yaptığı paylaşımda “Bu eserde gerçekleştirilecek önleyici müdahaleler kapsamında; çatıdaki çatlakların onarımı, su yalıtımı uygulamaları ve düşey yüzeylerdeki boşlukların doldurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır” dedi.

Tuncay, bu acil müdahalelerin, daha kapsamlı bir konservasyon çalışması gerçekleştirilene kadar yapıdaki nem probleminin etkilerini azaltmayı ve yapının korunmasını hedeflediğini vurguladı.

Tuncay, çalışmaların Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde Avrupa Birliği'nin finansmanı ve UNDP'nin teknik katkısıyla gerçekleştirildiğini belirtti.