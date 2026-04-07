Meclis’te bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Küçük, dün açıklanan “hayat pahalılığının yüzde 50’sinin Temmuz maaşlarına yansıtılması, geriye kalan farkın emanete alınarak Ocak 2027’de ödenmesi” önerisinin halen masada olduğunu kaydetti.

“Buradan bir uzlaşıyla çıkılabileceğini düşünüyorum” diyen Küçük, uzlaşı olması halinde Yasa Gücünde Kararnameyi geri çekmek için de hazırlık yapıldığını belirtti.

Küçük, “iktisadi ve ortak akıl bu süreçte sadece maaşlar üzerinden değil, tasarruf tedbirlerini, mali ve ek gelir getirecek düzenlemeleri de konuşmayı gerektirir” ifadesini kullandı.