Eğitim dünyasında kapsayıcılık ve adalet vurgusu yapan İncirli, hiçbir çocuğun ötekileştirilmemesi gerektiğini belirterek mesleğin kucaklayıcı bir anlayışla sürdürülmesinin kritik önemine dikkat çekti. İncirli, öğretmenlik mesleğini belirsizliğe sürükleyen yasal düzenlemenin yarattığı sorunların ancak ortak akılla çözülebileceğini vurgulayarak, yasanın Meclis'e geri gönderilmesini bir çözüm fırsatı olarak değerlendirdi ve sürece yapıcı katkı koymaya hazır olduklarını açıkladı. Konuşmasında ayrıca genç öğretmenleri ve onları yetiştiren öğretim üyelerini kutlayan İncirli, “Öğretmenliğin siyasi kaygılarla tartışmaya açıldığı bir dönemdeyiz” şeklinde konuşarak bu huzursuzluğu paylaştıklarını söyledi.

“Akademi’nin kendine özgü kurumsal kimliği bu ülkenin en değerli kazanımlarından biri”

Atatürk Öğretmen Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Sıla Usar İncirli, 1937'den bu yana ülkeye kendi kimliği, kültürü ve vicdanıyla öğretmen yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademsi'nin köklü bir geleneği temsil ettiğini vurguladı. Yeni mezunların bu geleneğin en yeni halkası olduğunu belirten İncirli, Akademi'nin kendine özgü kurumsal kimliğinin bu ülkenin en değerli kazanımlarından biri olduğunu; bu kimliği koruyarak Akademi'yi geleceğe taşımanın ortak sorumlulukları olduğunu ifade etti.

“Öğretmenlerimiz hakları korunan, önünü görebilen ve mesleki güvencesi olan adil bir sistemi hak ediyor”

İncirli, nüfusun kontrolsüz artışı, akılcı planlamaların zamanında yapılmaması sonucu yapılmadığı için ülkemizdeki öğretmen açığının geçici değil kronik bir soruna dönüştüğünü belirterek Akademi'nin kadro ve fiziksel kapasitesinin ihtiyaçları karşılayacak şekilde artırılmasının önemine vurgu yaptı. İncirli, ‘’Öğretmen ve öğretmen adaylarımızın içine düşürüldüğü durum ve belirsizlik hiç adil değil. Hakları korunan, önünü görebilen ve mesleki güvencesi tam olan öğretmenler olmadan eğitimde yol alamayız’’ ifadelerini kullandı.

"Belirsizliği yaratan bu yasa oldu"

Hem Akademi mezunlarının hem de geçici öğretmenlerin bir belirsizliğe sürüklendiğini belirten İncirli, belirsizliği yaratanın Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasası olduğunu söyledi. Yasanın hukuki güvenlikten ve öngörülebilir ilkelerden yoksun olduğunu, içindeki boşlukların yürütme tarafından doldurulmasının hem tehlikeli hem de Anayasa'ya aykırı olduğunu dile getiren İncirli, düzenlemenin ne Akademi'nin yapısını koruduğunu ne de geçici öğretmenlere güvence sağladığını vurgulayarak “düzenlemeler açık, öngörülebilir ve adil olmalıdır” dedi.

‘’Ortak akılla ilerlenmesi gereken kritik bir eşikteyiz’’

İncirli, “Genç öğretmenlerin değerini hiç unutmadan, öğretmenlik mesleğinin ve Akademi’nin önemini temel alarak, dinleyerek ve anlayarak, tüm paydaşlarla birlikte ve toplumsal bir ortak akılla ilerlenmesi gereken kritik bir eşikteyiz.” şeklinde konuştu. İncirli, CTP olarak yasanın yeniden görüşülmesi sürecine yapıcı katkı koymaya hazır olduklarını, bakanlığın da yasanın Meclis'e geri gönderilmesini bir fırsat olarak görmesini beklediklerini ifade etti.



“Çağdaş, laik ve bilimsel bir eğitim her çocuğun hakkıdır”

Konuşmasının devamında öğretmenliğin ömür boyu süren bir yürüyüş olduğunu vurgulayan Sıla Usar İncirli mezunlara seslendi. İncirli, onların 1937'den bu yana köklü bir gelenek yürüten Atatürk Öğretmen Akademisi'nin en yeni halkası olduğunu belirterek, "Siz, öğrencilerinizin hiç unutmayacağı öğretmenler olacaksınız" dedi. Çocukların akılla, bilimle, soru sormanın cesaretiyle ve karanlığa değil aydınlığa yürüme alışkanlığıyla büyüyeceğini ifade eden İncirli, çağdaş, laik ve bilimsel bir eğitimin her çocuğun en temel hakkı olduğunu vurguladı

"Şimdi ışık sizde… Onu düşürmeyin, söndürmeyin, karartmayın, taşıyın"

İncirli, konuşmasını mezunlara seslenerek tamamlayarak "Bu memleketin harcında öğretmenlerin emeği var. Işık sizde; onu düşürmeyin, söndürmeyin, karartmayın, taşıyın" dedi. Bu toplumun aydınlığını tarih boyunca hep öğretmenlerin koruduğunu belirten İncirli, mezunları da bu ışığı taşıyacak yeni kuşak olarak selamladı.