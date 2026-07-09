Gerçekleşen görüşmede, 12-14 Kasım 2026 tarihlerinde Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan IV. Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi hakkında bilgi verildi. Kongrenin, Girne Amerikan Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirileceği ve akademisyenler, araştırmacılar, kamu yöneticileri ile iş dünyası temsilcilerini bir araya getireceği ifade edildi.

Prof. Dr. Ali Akdemir, kongrenin ana temasının “Y, Z, Alfa ve C Kuşaklarına Yönelik Liderlik Tarzları ve Modelleri” olduğunu belirterek, yönetimin kavramsal-kuramsal, konusal-tematik, kurumsal ve kurumlararası etkileşim boyutlarının ele alınacağını söyledi. Akdemir, kongrenin uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine ve yönetim bilimleri alanındaki güncel yaklaşımların paylaşılmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Bakan Arıklı ise bilimsel ve akademik etkinliklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası görünürlüğüne katkı sunduğunu belirterek, böylesi organizasyonların ülkenin eğitim ve kongre turizmi açısından önemli fırsatlar yarattığını ifade etti. Kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulunan Arıklı, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.