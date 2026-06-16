İncirli, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın daveti üzerine gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendiren İncirli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi tamamlanmadan çözüm yolunda önemli adımların atılmasını arzu ettiğini her yönüyle ortaya koyduğunu söyledi.

Bu durumu “çok olumlu bir gelişme” olarak nitelendiren İncirli, Güney Kıbrıs’taki seçimlerin tamamlanmasının ardından BM’nin diplomatik temaslarını yoğunlaştırdığını belirtti.

İncirli, bu çerçevede BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görüşme trafiğini hızlandırdığına dikkat çekerek, sürecin çözüm arayışları açısından önemli bir döneme işaret ettiğini kaydetti.

Çözüm sürecinin geçmişte olduğu gibi uzun yıllar boyunca müzakere edilerek uzamasını doğru bulmadıklarını her fırsatta ilettiklerini belirten İncirli, bu kapsamda, Erhürman’ın ortaya koyduğu dört ayaklı çözüm metodolojisini CTP olarak desteklediklerini ifade etti.

Kıbrıs sorununun artık sadece Kıbrıslı Türkler ve Rumlarla sınırlı kalmayıp, bölgesel ve çok boyutlu bir güvenlik sorununa evrildiğinin bilincinde olduklarını dile getiren İncirli, bölgede yaşanan tehditlerin ve güvenlik risklerinin Kıbrıs Türk halkını doğrudan etkilediğini belirtti.

Bu tehditlerden zarar görmemek adına somut adımlar atılması gerektiğini geçmiş tecrübelerle çok iyi bildiklerini ifade eden İncirli, Kıbrıslı Türklerin bu iradeyi hem 2004 Annan Referandumu’nda hem de 2017 Crans Montana sürecinde defalarca teyit ettiğini hatırlattı. İncirli, son olarak çözümü destekleyen bir lider olan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Kıbrıs Türk halkının çözüm yönündeki iradesini bir kez daha net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkının hakları, bölge barışı ve güvenliği adına atılacak her adımın arkasındayız”

Erhürman tarafından yapılan bilgilendirme toplantısı neticesinde henüz somut bir gelişme veya atılmış somut bir adım olmasa da, böyle bir adımın atılabileceğine dair güçlü bir izlenim edindiklerini kaydeden İncirli, bu hareketliliği temkinli bir şekilde takip ettiklerini söyledi.

CTP olarak Kıbrıs Türk halkının hakları, bölgenin barışı, güvenliği ve istikrarı yönünde atılacak her adımın arkasında duracaklarını belirten İncirli, bu adımların hayata geçmesi için muhatapları nezdinde de girişimlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Asıl arzularının bu sürecin başarıyla sonuçlanması ve Kıbrıs adasının tümü için bir barış, güven ve istikrar bölgesi haline gelmesi olduğunu belirten İncirli, Kıbrıs sorununun çözülmesinin tüm bölge üzerinde olumlu etkileri olacağına inandıklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin çok önemli bir konu olduğunu, Kıbrıslı Türklerin dünyayla ve bölgeyle olan ilişkilerinin de büyük önem taşıdığını ifade eden İncirli; Doğu Akdeniz’de yakalanacak bir barış ve istikrarın bölgeye çok büyük fayda sağlayacağını, Kıbrıs’ın da bu barışın çekirdeği olmasını arzu ettiklerini aktardı.

İncirli, soruları da yanıtlayarak, mevcut çözümsüzlüğün aslında Kıbrıslı Rumlara da, Türkiye Cumhuriyeti’ne de, Yunanistan’a da ve bütün bölgeye ciddi bir bedeli olduğunun altını çizdi. Sorunun çözümü yönündeki iradenin mutlak surette sağlam tutulması gerektiğini belirten İncirli, atılacak adımların küçümsenmeden ve göz ardı edilmeden, süreci güçlendirmek üzere yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.