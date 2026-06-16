Konsey toplantısında Kıbrıs sorunu, Taşınmaz Mal Komisyonu ve seçimlerin birleştirilmesine yönelik tartışmaların ele alındığını belirten Çeler, Kıbrıs konusunda son dönemde yeniden hareketlenen diplomatik girişimlerin önemli olduğunu söyledi.

Çeler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kişisel Temsilci Maria Angela Holguin’in yürüttüğü temasların olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ortaya koyduğu öneriler üzerindeki ısrarını da haklı bulduklarını ifade etti.

“Kıbrıslı Türkler çözümden ve görüşmelerden kaçan taraf değil, çözüme katkı koyan taraf olmalıdır” diyen Çeler, TDP olarak çözüm yönündeki tüm girişimlere ciddiyetle yaklaştıklarını ve Cumhurbaşkanı’na destek verdiklerini kaydetti.

“TMK için hükümet sorumluluk almalı”



Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha etkin çalışabilmesi için hükümetin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Çeler, hem maddi hem de bürokratik engellerin ortadan kaldırılması yönünde adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Komisyonun hızlandırılmasının yalnızca hükümetin değil, toplumun da hassasiyet göstermesi gereken bir konu olduğunu belirten Çeler, bu konuda daha kararlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söyledi.

“İki seçim birlikte yapılırsa maliyet düşmeyecek”

Açıklamasında genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılmasına yönelik tartışmalara da değinen Çeler, hükümetin bu konuda herhangi bir fizibilite çalışması yapmadığını öğrendiklerini açıkladı.

TDP’nin yaptığı çalışmanın sonuçlarını paylaşan Çeler, 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 777 sandık kurulduğunu, yaklaşık 3 bin 108 görevlinin sandıklarda görev yaptığını söyledi.

Sandık kurulları ve güvenlik görevlileri için yaklaşık 10 milyon 612 bin 500 TL ödeme yapıldığını belirten Çeler, iki seçimin aynı gün yapılması halinde sandık ve görevli sayısının fiilen iki katına çıkacağını ifade etti.

Çeler, “Ekonomi yapılacağı söyleniyor ancak rakamlar bunun tam tersini gösteriyor. Sandık sayısı da görevli sayısı da artacak. Dolayısıyla maliyet de artacaktır” dedi.

“Vatandaşın demokratik hakkı hesap kitap konusu yapılamaz”

Seçimlerin birleştirilmesi halinde seçmenin önüne muhtar, aza, belediye meclis üyeliği, belediye başkanlığı ve milletvekilliği için beş ayrı oy pusulası geleceğini belirten Çeler, bunun oy verme sürecini ciddi şekilde uzatacağını söyledi.

Son milletvekilliği seçimlerinde bir seçmenin ortalama sekiz dakikada oy kullandığını hatırlatan Çeler, iki seçimin aynı gün yapılması halinde bu sürenin çok daha fazla uzayacağını kaydetti.

“Vatandaşın demokratik hakkı hesap kitap konusu yapılamaz” diyen Çeler, seçimlerin ayrı tarihlerde yapılmasının hem demokrasi hem de seçim güvenliği açısından daha doğru olacağını vurguladı.

Çeler, seçimlerin birleştirilmesinin Yüksek Seçim Kurulu üzerinde baskı yaratabileceğini, seçim sonuçlarına olan güveni zedeleyebileceğini ve vatandaşlarda güvensizlik oluşturabileceğini söyledi.

“Hodri meydan altı ay sonrasına çekilmez”

Başbakan Ünal Üstel’in seçimlerle ilgili açıklamalarını da değerlendiren Çeler, “Hodri meydan çekilecekse 45 gün, 60 gün sonrasına çekilir. Altı ay sonrasına hodri meydan çekilmez” dedi.

2017 yılında dönemin Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün erken seçim çağrısının ardından 60 gün içinde sandığa gidildiğini hatırlatan Çeler, bugün yapılan açıklamaların ise seçim çağrısından çok siyasi söylem niteliği taşıdığını ifade etti.

TDP olarak seçimlerin geciktirilmeden yapılmasını savunduklarını belirten Çeler, demokratik süreçlerin siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.