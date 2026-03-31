Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde “Kuriu” Belediye Başkanı Pandelis Georgiyu’nun İngilizlerin söz konusu talebinin sunulduğu komitenin başkanı olarak duruma hemen tepki gösterdiğini ve antenlerin yerleştirilmesine rıza göstermediğini yazdı.

Georgiyu’nun konu hakkında gerek İngiliz makamlarını gerek de Rum Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarını bilgilendirdiğini kaydeden gazete, Georgiyu’nun yaptığı açıklamada belediyenin İngilizlerin planlarının askıya alınması için yasal faaliyetlerde bulunacağını söylediğini iletti.

Haberde çevre örgütlerinin bölge sakinleri ve diğer örgütlerle protesto gösterileri yapmaya hazır olduklarını söyledikleri de belirtildi.