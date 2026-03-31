Polis açıklamasına göre, 30 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Marmara bölgesinde park halindeki bir araçta şoför koltuğunda baygın şekilde duran bir şahıs ihbarı alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, zanlıyı tespit etti. Araçta yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu düşünülen bir kısmı içilmiş sarma sigara bulundu ve emare olarak alındı.

Polis, zanlının ifadesinde sadece içici olduğunu, uyuşturucu maddeyi bir ay önce Surlariçi’nde bir şahıstan aldığını belirttiğini aktardı. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceği ve zanlının uyuşturucu temin ettiği bölgede araştırma yapılacağı bildirildi.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.