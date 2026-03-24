Akın Zabit Türk Müziği Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, 10 Haziran’da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Titizlikle yürütülen provalarda koro üyeleri, Türk sanat müziğinin en seçkin eserlerini en iyi şekilde icra edebilmek adına yoğun bir tempoyla hazırlık yapıyor.

Türk Maarif Koleji Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan konser, sanat dolu atmosferi ve güçlü koro performansıyla şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda. Gecede, Türk sanat müziğinin birbirinden değerli eserleri seslendirilerek izleyicilere adeta nostalji dolu anlar yaşatılacak.

Sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen bu özel konser, müzik tutkunlarını aynı çatı altında buluşturacak ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir geceye sahne olacak.