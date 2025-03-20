İngiltere Merkez Bankası (BOE) piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 4,50 seviyesinde tuttu.

Toplantıda sekiz üye faizin sabit tutulması yönünde oy kullanırken, bir üye de çeyrek puan indirim yönünde fikir belirtti.

Karar metninde kademeli ve dikkatli bir yaklaşımının uygun olacağı belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de faizlerin kademeli bir düşüş patikasında olduğunu vurguladı.

“Şu anda çok fazla ekonomik belirsizlik var. Biz hâlâ faiz oranlarının kademeli olarak düşme eğiliminde olduğunu düşünüyoruz,” diyen Bailey küresel ve yerel ekonomilerin gidişatını çok yakından izleyeceklerini söyledi.

BOE, enflasyonun bu yıl içinde yüzde 2'lik hedefinin neredeyse iki katına çıkarak yüzde 3,75'e yükseleceğini öngören tahminleri doğruladı. Yetkililer fiyat artışının geçici faktörlerden kaynaklanacağına inanırken, tutanaklar hem tüketiciler hem de işletmeler arasında yüksek enflasyon beklentilerine ilişkin endişeleri dile getirdi.