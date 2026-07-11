Haziran ayından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar karşısında öğretmenler, öğrencileri korumak için sıra dışı yöntemlere başvurmak zorunda kaldı.

Sınıfları serinletmekte çaresiz kalan eğitimciler, küçük yaştaki çocukları yere yatırarak üzerlerini ıslak havlularla kapattıklarını, büyük öğrencilerin ise ayaklarını su dolu kaplara sokarak ders dinlemeye çalıştığını aktardı.

Birçok öğretmen, sınıflarda ders işlemenin imkansız hale geldiğini, çocukların halsizlik ve baş ağrısından dolayı sürekli ağladığını belirterek, okulda eğitimin yerini adeta bir hayatta kalma mücadelesinin aldığını ifade etti.

Mevcut binalar iklim krizine karşı yetersiz

Uzmanlar, ülkedeki okul binalarının büyük kısmının geçmişteki iklim şartlarına göre inşa edildiğini ve günümüzdeki küresel ısınma gerçeklerine uyum sağlayamadığını vurguluyor.

Beton oyun alanları, büyük cam yüzeyler, yalıtım eksikliği ve klimaların olmaması sınıflardaki sıcaklığı daha da katlıyor.

Hükümetin iklim danışmanları, ülkenin artık var olmayan eski bir iklim yapısına göre inşa edildiğini hatırlatarak, önümüzdeki 25 yıl içinde tüm okullara klima kurulması ve okul bahçelerinin beton yerine ağaçlandırılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Ekonomik maliyet ve kitlesel devamsızlık

Aşırı hava şartları nedeniyle haziran ayındaki sıcak dalgasının zirve yaptığı günlerde İngiltere ve Galler'de binden fazla okul tamamen veya kısmen kapandı.

Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının en yüksek devamsızlık oranı bu dönemde kaydedildi.

Okulların kapanması, çocuklarına bakmak için işten izin almak zorunda kalan velileri de etkileyerek ülke ekonomisine 100 ila 200 milyon sterlin arasında bir maliyet getirdi.

Veliler endişeli

Yapılan araştırmalar, ebeveynlerin büyük bir kısmının artık İngiltere'deki yaz mevsimlerini çocuklar için "güvensiz" bulduğunu ortaya koyuyor.

Veliler, çocuklarının eve aşırı ısınmış ve bitkin halde döndüğünü, sıcaklık yüzünden dışarıda oynamalarının imkansızlaştığını belirtiyor.

Eğitim sendikaları ve sağlık örgütleri, iklim krizinin etkileriyle mücadelenin sadece okulların inisiyatifine bırakılamayacağını, hükümetin acil ve kapsamlı bir eylem planı hazırlaması gerektiğini savunuyor.