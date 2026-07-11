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Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 24 vilayette "kırmızı alarm", 59 vilayette ise "turuncu alarm" verilmişti. Ülkede gün içinde hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Tarihi yapıyı bu hafta sonu ziyaret etmek isteyenler, en son yerel saatle 12.15'te içeriye alınacak.

Kule, bugün ve yarın yerel saatle 16.00'dan itibaren ziyarete kapılarını kapatacak. Standart uygulamada, Eyfel Kulesi yerel saatle 00.45'e kadar ziyaret edilebiliyor.

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Eyfel Kulesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle Kule'nin ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi.

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