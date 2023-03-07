İngiliz Perakende Konsorsiyumu’nun (BCR) verilerine göre, ülkede bu yılın şubat ayında perakende satışların geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 arttığı, fakat artış görünümünün büyük oranda son aylarda yüksek seyreden enflasyon oranından kaynaklandığı kaydedildi.

BCR açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen BCR Üst Yöneticisi Helen Dickinson, “Tüketicilerin büyük çoğunluğu nisan ayında enerji faturalarındaki üst limitin ve vergilerin artırılması konusunda endişeli.” İfadesini kullandı.

Ülkenin önde gelen banklarından Barclays’in 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre, tüketicilerin üçte ikisinden fazlası harcamalarını azaltmanın yollarını arıyor.

Yine aynı ankete katılanların yaklaşık yarısı lüks tüketim ürünlerine yönelik harcamalarından kısarken, yaklaşık yarısı artık tercihlerini indirimli perakende zincirlerin veya kampanyalı ürünlerden yana kullanıyor.

İngiltere’de yaklaşık bir aydır ülke çağındaki perakende zincirlerinde meyve, sebze ve yumurta gibi ürünlerde devam eden tedarik sıkıntısı ise devam ediyor.

KMPG Perakende Birimi Başkanı Paul Martin konuya ilişkin olarak, “Tüketiciler, normal şartlarda satışlarda öncü unsur olan ayakkabı ve aksesuar gibi ürünlerde ve zaruri olmayan ürünlerde harcama yapmaktan kaçınıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede enflasyon bu yılın ocak ayında yüzde 10,1 artış kaydetmişti.

İngiltere’de geçen yılın ekim ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 11,1 artış kaydederek son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.