Moor Park ve Eastbury Belediye Meclis Üyesi Abbas Merali, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Carpenders Park Lawn Mezarlığı'nda Müslümanlara ait mezarların utanç verici vandalizm eylemlerine maruz kaldığını, Müslüman çocuklara ait mezar levhalarının tahrip edildiğini bildirdi.

Hertfordshire Polisinden yapılan açıklamada da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, zarar gören mezarların çoğunun bebek ve küçük çocuklara ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada, polisin bölgede ek devriyeler yapacağı aktarılarak, tanıkların ve bilgi sahiplerinin olayla ilgili ihbarda bulunması istendi.

Hertfordshire Polisinden müfettiş Insp Will Rogers-Overy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerel topluluk liderleriyle yakın işbirliği yapıyoruz ve etkilenen aile üyeleriyle irtibat kurmayı hedefliyoruz." dedi.

Bölgedeki Müslüman cenaze bakım hizmeti Wadi Funeral Care de yaptığı açıklamada, bu tür olayların gelecekte yaşanmaması için mezarlığın bakım ve yönetiminden sorumlu Brent Belediyesinden kapsamlı soruşturma yapılmasını talep etti.

"Sadece vandalizm değil, İslamofobik saldırı olarak kayıtlara geçmeli"

Brent Belediyesi Başkanı Muhammed Butt, yaptığı açıklamada, saldırıyı "İslamofobik nefret saldırısı" olarak tanımlayarak, "Tahrip edilen mezarları onaracağız ve mezarlığı eski haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Ülkedeki Müslüman karşıtı (İslamofobik) saldırılara ve ayrımcılığa karşı toplumsal duyarlılığı artırmaya çalışan "An-Nisa Society" adlı grup da olayın sadece vandalizm vakası olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak bunun, İslamofobik saldırı olarak kayıtlara geçmesi gerektiğini vurguladı.

Eski Britanya Müslüman Konseyi (MCB) Genel Sekreteri Zara Mohammed de X'ten yaptığı paylaşımda, saldırıyı "rahatsız edici" ve "İslamofobik" olarak nitelendirerek faillerin hızla bulunup adalet önüne çıkarılmasını umduğunu belirtti.