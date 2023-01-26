Inner Wheel Bellapais Kulübü Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada vinayeti işleyene en ağır cezanın verilmesini istedi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

İskele Long Beach bölgesinde 16 yaşındaki çocuğumuz Zehie Helin Reessur‘un bir inşaatta bulunan cansız bedeni, ülkemizde kadınlara yönelik şiddetin gerçekliğini çok üzücü ve korkunç şekilde yüzümüze bir kez daha vurdu.

Şiddetin elbetteki cinsiyet ayrımı olmaz. Ancak ülkemizde yaşanan şiddet olaylarının her geçen gün arttığı, her gün 3 kadının şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle polise başvurduğu gerçeği ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli kurumsal düzenlemelerin acilen yapılması gerekmektedir. Bu cinayet sadece bir kadın cinayeti değil aynı zamanda bir çocuk cinayetidir.Her konuda olduğu gibi şiddet konusunda aile ve okul eğitimi şarttır.

Okullarda şiddet önleme ile ilgili çalışmaların da acilen yapılması gerekmektedir.

Bir Kadın Sivil Toplum Kuruluşu olarak, bu konuda gerekli tedbir ve düzenlemelerin yapılmasını önemle talep etmekteyiz.

Helin kızımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır ve başsağlığı dileyerek hunharca cinayeti işleyenine en ağır cezanın verilmesini diliyoruz.

Inner Wheel Bellapais Kulübü Yönetim Kurulu