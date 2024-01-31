Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

30.01.2024 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde yönetimindeki GD 895 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyreden Kamuran ÇOLAK (E-58) seyrettiği yol üzerinde bulunan İnönü kavşağına yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kamuran ÇOLAK ve araçta yolcu olarak bulunan Enver ÇOLAK (E-16) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.