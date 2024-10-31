Karşıyaka’da 23 Ekim tarihinde yapımı devam etmekte olan bir inşaatın çatısında çalıştığı sırda yaşamını yitiren MD Azmir Hossain’in (E-22) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Hossain’in kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edilecek.

Ani bir şekilde hayatını kaybeden Booth’un da ölüm sebebi belirlendi

Karşıyaka’da 23 Ekim tarihinde kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Eliza Booth’un (K-90) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.