İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Pezeşkiyan, Başkent Tahran’da, savaştan kaynaklanan hasarların giderilmesi ile görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi.

Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada, savaştan dolayı zarar gören halkın zararlarının telafi edilmesinin önemine değinerek, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını, İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.

İran halkının "düşman" karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, saldırılarda evleri hasar gören vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı.

ABD'nin müzakerelerle ilgili son sunduğu teklifle ilgili incelemeler sürüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin, incelemelerin devam ettiğini duyurmuştu.

Müzakere sürecinde ABD’nin İran’a ilettiği teklif hakkında, "İncelemeler devam etmektedir. Bir sonuca ulaşıldığımızda ilan edeceğiz." diyen Bekayi, ülkesine yönelik olası bir saldırıya karşı İran ordusunun hazır durumda olduğunu söyledi.