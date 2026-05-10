Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, dün saat 23.30 sıralarında, R.Ç (E-44) 165 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki park halinde bulunan KKK 798 plakalı salon araç ile geri geri dikkatsiz şekilde hareket ettiği sırada, gerisinde park halinde bulunan JV 985 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmakla itham ediliyor.

Polisten verilen bilgiye göre kaza sonucu yaralanan olmazken, KKK 798 plakalı araç sürücüsü R.Ç, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polis ekiplerince olay hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

GÜZELYURT'TA ARAÇ YANGINI

Güzelyurt’ta dün saat 23.30 sıralarında Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, Mehmet Ali AKINLAR’ın kullanımındaki BR 639 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen benzin hortumunun yırtılıp sızan benzinin sıcak aksamlar üzerine temas ederek alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, aracın ön kaportası, ızgara paneli, egzozu, makine bölümündeki elektrik ve plastik aksamları yanarak zarar gördü.

Polis ekiplerinin olay hakkında yürüttüğü soruşturma devam ediyor.