Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, iki petrol tankerinin ABD'nin baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığı sırada patladığı ifade edildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca İran'ın belirlediği rota dışındaki tüm rotaların gemi geçişleri için güvenli olmayacağı uyarısında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurmuştu.