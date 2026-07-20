Kıbrıslı Rumlara seslenen Dendias, "Kıbrıs'taki kardeşlerimize mesajımız nettir. Özellikle son gelişmelerden sonra söylüyoruz ki Kıbrıs yakındır." dedi.

Dendias'ın işaret ettiği "son gelişmeler", Mart ayında İngiltere'nin Ağrotur (Akrotiri) Hava Üssü'ne yönelik insansız hava aracı saldırısının ardından Doğu Akdeniz'de yaşanan askeri hareketlilik olarak değerlendiriliyor.

Bu süreçte Yunanistan, Baf'a F-16 savaş uçakları sevk ederken, Kimon ve Psara adlı iki fırkateynini de Kıbrıs açıklarına konuşlandırdı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Kıbrıs'ı ziyaret ederek Kimon fırkateynini "Yunan donanmasının gururu" olarak nitelendirdi.

Yunanistan'ın o tarihten bu yana Kıbrıs açıklarında sürekli bir savaş gemisi bulundurduğu, halen Nikiforos Fokas fırkateyninin bölgede görev yaptığı belirtildi.

1974'e gönderme

Dendias'ın kullandığı "Kıbrıs yakındır" ifadesinin, 1974 yılında dönemin Yunanistan Başbakanı Konstantinos Karamanlis'in söylediği "Kıbrıs uzaktadır" sözüne gönderme yaptığı yorumları yapılıyor.

Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı Vekili Glafkos Kliridis'in Yunanistan'dan ilave askeri destek talebinde bulunduğu, Karamanlis'in ise bu talebi reddederek tarihe geçen "Kıbrıs uzaktadır" (Η Κύπρος κείται μακράν) sözünü söylediği biliniyor.

Dendias'ın bugün kullandığı "Kıbrıs yakındır" ifadesi ise, Yunanistan'ın Kıbrıs'a yönelik savunma yaklaşımında geçmişe kıyasla daha farklı bir tutum benimsediği yönünde değerlendiriliyor.