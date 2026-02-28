İsrail ile İran arasında sabah saatlerinde yaşanan saldırı ve misillemeler küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırdı.

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte yatırımcıların altına yönelmesi sonucu fiyatlar hızla yükseldi.

Sabah saatlerinde gram altın yaklaşık 7 bin 250 lira seviyelerinde işlem görürken, gün içinde sert yükselişle 8 bin lira sınırını aşarak Kapalıçarşı’da 8 bin 250 liraya kadar çıktı.

ONS ALTINDA DA YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda da altın fiyatları yükseldi.

Ons altın gün içinde 5 bin 280 dolar seviyesine kadar çıkarak son dönemin en yüksek değerlerinden birini gördü.

Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin artması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesinde etkili oldu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Türkiye’de güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 7.453 TL (Kapalıçarşı’da yaklaşık 8.250 TL)

Çeyrek altın: 12.638 TL

Yarım altın: 25.277 TL

Tam altın: 50.555 TL

Cumhuriyet altını: 51.494 TL

DÖVİZ KURLARI

Döviz piyasalarında ise son durum şu şekilde:

Dolar: 44 TL

Euro: 52 TL

Sterlin: 59 TL

Uzmanlar, Orta Doğu’daki gelişmelerin devam etmesi halinde altın fiyatlarında oynaklığın sürebileceğine dikkat çekiyor.