Altın, ABD ile İran’ın nükleer görüşmelere devam etme konusunda anlaşmasının ardından yatay seyretti. Ancak ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yığınağını artırması, olası bir çatışma ihtimali nedeniyle piyasaları tedirgin etmeye devam etti.

Külçe altın, önceki seansta yüzde 0,4 yükseldikten sonra ons başına 5.190 dolar civarında işlem gördü ve haftalık kazanca doğru ilerliyor. Aracı ülke Umman’a göre Washington ve Tahran, perşembe günü “önemli ilerleme” kaydetmelerinin ardından müzakerelere gelecek hafta devam edecek. Ancak ABD’ye yakın bir kaynak, yetkililerin görüşmelerden kaydedilen ilerlemeden memnun kalmadan ayrıldığını söyledi.

ABD ile İran, nükleer faaliyetler konusunda gergin bir restleşme içinde bulunuyor ve Trump’ın 2003’ten bu yana Orta Doğu’daki en büyük ABD askeri yığınağını emretmesinin ardından taraflar karşılıklı tehditlerde bulundu. Bu gelişmeler son günlerde altındaki yükselişi destekledi.

Altın, ocak ayı sonlarında gördüğü rekor seviyeden sert bir geri çekilme yaşamasına rağmen yeniden ons başına 5.000 doların üzerine yerleşerek bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Külçe altın art arda yedinci aylık yükselişine hazırlanıyor; bu gerçekleşirse 1973’ten bu yana en uzun seri olacak. Süregelen jeopolitik ve ticaret gerilimleri, “doların değer kaybı” teması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler, yıllardır süren ralliyi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Piyasanın istikrar kazanmasıyla birlikte yatırımcılar, altına dayalı borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıklarını da artırdı. Bu hafta perşembe gününe kadar görülen girişler, ayın başındaki çıkışları fazlasıyla telafi etti.

Öte yandan yatırımcılar, Fed’in faiz oranlarına ilişkin bir sonraki adımına dair ipuçlarını da izliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun düşmesi halinde bu yıl birkaç faiz indiriminin mümkün olabileceğini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret eden son verilere rağmen 2026’da toplam bir puanlık faiz indirimi çağrısını yineledi.

Spot altın, Singapur saatiyle 09:54 itibarıyla yüzde 0,1 artışla ons başına 5.191,16 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 1 artışla 89,19 dolara çıktı. Platin ve paladyum da değer kazandı. ABD dolarının seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.