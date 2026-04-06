ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 38. güne girilirken tansiyon hala düşmüyor.

İran devlet medyası, Devrim Muhafgızları İstihbarat Örgütü Başkanı Mecid Hademi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Hademi bu göreve geçtiğimiz yılki 12 Gün Savaşı'da öldürülen Muhammed Kazemi'den sonra atanmıştı. İran Hademi'nin ölümüne dair başka detay paylaşmadı.

İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü, İran'ın, Kuveyt'in Bubiyan Adası'ndaki yeni ABD kampına saldırdığını açıkladı.

İSRAİL GÜNE FÜZELERLE UYANDI

İran’ın misilleme saldırılarının ardından çok başlıklı füze parçalarının Tel Aviv ve çevresinde toplam beş şehirde 15 noktaya isabet ettiği açıklandı. Füze saldırısı sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın misillemesi sonrası İsrail'in Tel Aviv kentinde pazartesi sabah saatlerinde sirenlerin yeniden çaldığı kaydedildi. Füze parçasının isabet ettiği bazı noktalarda hasar oluşurken Petah Tikva'da bazı araçların alev aldığı görüldü.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin çalışmaya başladığını duyurdu. İsrail medyası bu sabah İsrailli kurtarma ekiplerinin, Pazar günü İran füzesiyle vurulan Hayfa'daki bir konut binasının enkazından iki ceset çıkarıldığını açıkladı.

İran'da da ABD ve İsrail'in geceden bu yana ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İRAN'DA OCAK PROTESTOLARINA SERT CEZA

İran'da geçtiğimiz Ocak ayındaki rejim karşıtı protestolara katılanlara karşı sert tutum devam ediyor. Mizan haber ajansı, protestolar sırasında askeri bir tesise saldırı yapmakla suçlanan bir kişinin idam edildiğini öne sürdü.

Mizan dün de protestolar sırasında bir askeri tesise baskın düzenlemeye ve bir cephaneliğe girmeye teşebbüs etmekten suçlu bulunan iki kişinin idam edildiğini söylemişti.

MİSİLLEMELERİN ODAĞI KÖRFEZ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Musaffah sanayi bölgesindeki Raneen Systems şirketine düşen füze enkazına hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği düşen enkaz parçası nedeniyle bir Gana vatandaşının yaralandığı açıklandı.

Emirlik yetkilileri ayrıca İran'ın insansız hava araçlaryla Füceyre'de bir telekomünikasyon firmasını hedef aldığını duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın misilleme saldırılarının ardından Kuveyt'te düşen füze parçaları nedeniyle 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

MISIR'IN AMACI ARABULUCULUK

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, bölgede gerilimi azaltmaya yönelik önerileri ele almak üzere ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de dahil olmak üzere bölgedeki mevkidaşları ile görüştü.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta ara bulucu olarak Türkiye, Mısır ve Pakistan öne çıkan ülkeler durumunda. Pakistan, bölgedeki gerilimi düşürme ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin önerilerin ele alındığı görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.