Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail Gazze'yi vurmaya başlamıştı. Her geçen dakika durumun daha da kötüleştiği Gazze'de İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesi vurdu. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Katliama dünyadan tepkiler yağdı. Biden Ürdün ziyaretini ertelerken BMGK bugün acil toplanıyor.

BATI ŞERİA'DA TANSİYON YÜKSELİYOR

Batı Şeria'da Filistinliler yola barikatlar kurup, İsrail polisiyle çatıştı.

Mısır, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti.

PUTİN: KORKUNÇ BİR OLAY

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca Çin Devlet Başkanı Başkanı Şi Cinping ile Orta Doğu hakkında görüştüklerini belirterek "Çatışmanın büyümesini istemiyoruz" dedi.

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTTI

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 bin 300 kişi öldü, en az 13 bin kişi yaralandı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: SÜRE DOLDU

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada İsrail'e karşı küresel birliğin zamanının geldiğini belirtti ve 'süre doldu' ifadesini kullandı.

SİSİ: SİNA'YA SÜRGÜNÜ KABUL ETMİYORUZ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi "Sina'ya sürgünü reddediyoruz. Filistin davasının tasfiye edilmesini kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.