İSRAİL, TAHRAN VE BEYRUT’A EŞ ZAMANLI SALDIRIYOR

İsrail Ordusu, Tahran ve Beyrut’a eş zamanlı hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD de Irak, Bahreyn ve Ürdün’de yer alan ve zaruri olmayan görevlilerini ülke dışına çıkarmaya karar verdi. İranlı ISNA ajansı ABD-İsrail saldırılarında 5 devrim muhafızının öldüğünü açıkladı.

İSRAİL BEYRUT’U VURUYOR

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef aldı. Hizbullah da İsrail’in kuzeyindeki bir askeri üsse insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

SAVAŞ DÖRDÜNCÜ GÜNÜNE GİRDİ

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmaya başlaması dördüncü gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik saldırılarla ilgili Kongreye “savaş yetkileri” bildirimi göndererek, gerekmesi halinde ilave adımların mümkün olduğunu belirttiği bildirildi. ABD’nin “hızlı ve kalıcı” barıştan yana olduğunu kaydeden Trump, buna karşın mevcut koşullarda askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının öngörülemediğine işaret etti.