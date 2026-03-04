ABD ve İsrail’in saldırısıyla başlayan İran Savaşı 5. gününe girdi. ABD 17 İran gemisini batırdığını açıklarken İran, “Hürmüz tamamen bizim kontrolümüzde” dedi. İşte 5. gününde savaştan dakika dakika gelişmeler…

HAMANEY’E VEDA 3 GÜN SÜRECEK

ABD ve İsrail’in saldırılarında ölen İran dini lideri Ali Hamaney”in cenaze töreni 6 Mart’ta yapılacak. Ancak cenaze öncesi Hamaney’e veda töreni düzenleneceği açıklandı ve 4 Mart akşamından itibaren İranlıların Tahran Musalla Camisi’nde toplanacağı belirtildi.

İRAN SAVAŞI’NDA 5. GÜN

Beşinci günün sabahında İran devlet televizyonu Tahran’ın batısında patlama sesleri geldiğini bildirirken, İsrail Beyrut’a da saldırılarına devam etti. Lübnan’da 6 kişinin saldırılarda öldüğü açıklandı. Çin, tüm tarafların askeri operasyonlarını durdurmaya çağırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 17 İran gemisinin batırıldığını açıklarken İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı’nın tamamını kontrol altında tuttuklarını belirtti.