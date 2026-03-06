İran’da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 230 kişiye yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, batı İran’a Kürt işgalini desteklediğini açıkladı.

TRUMP: İRAN’IN YENİ LİDERİNİ BEN SEÇMELİYİM

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni liderinin seçilmesi sürecinde Washington’un da rol alması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca, eski lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu ve yerine geçmesi beklenen isimlerden biri olan Mücteba Hamaney’in “kabul edilemez” bir seçenek olduğunu ifade etti. Trump, “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu zayıf biri. Venezuela’da Delcy Rodriguez konusunda olduğu gibi, atama sürecine benim de dahil olmam gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Tahran’daki mevcut liderliği devirmek için batı İran’a bir Kürt işgalini “destekleyeceğini” söyledi. Trump’ın İran’ın gelecekteki liderinin seçilmesinde rol almak istemesi, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının nihai hedefi konusunda da soru işaretlerini artırdı.

TAHRAN VE BEYRUT BOMBARDIMAN ALTINDA

ABD ile İsrail, Tahran’ın yanı sıra Lübnan’ın Başkenti Beyrut’u bombalıyor. İsrail’in sabaha karşı başlattığı geniş çaplı saldırılarda şiddetli patlama sesleri duyuluyor, iki kentin de çeşitli noktalarından dumanlar yükseliyor.

ABD ORDUSU, İRAN İHA GEMİSİNİ BÖYLE VURDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait bir insansız hava aracı (İHA) gemisine düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı. “ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor. Gemi şu anda alevler içinde” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, vurulan geminin 2’nci Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

İSRAİL’DEN TAHRAN’A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu, İran’a yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı. İran ordusuna ait bir askeri akademinin, bu sabah Tahran’ın merkezinde düzenlenen saldırılarda hedef alınan yerlerden biri olduğu bildirildi. Olay, devlet televizyonundan bir muhabirin olay yerine yakın bir yerden canlı yayın yaptığı sırada meydana geldi. İsrail makamları saldırıların hedefinin rejimin altyapısı olduğunu savundu.