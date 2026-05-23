İran devlet televizyonuna göre Kalibaf, Munir ile gerçekleştirdiği görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin ve milletinin "ABD gibi güvenilmez bir tarafa karşı" haklarını savunma konusunda asla taviz vermeyeceğini söyleyen Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes süreci boyunca kendini yenilediğini vurgulayarak, "Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak." uyarısında bulundu.

Kalibaf, ABD’nin daha önce de müzakere aşamasında İran’a saldırı düzenlediğini hatırlatarak, ABD’nin mevcut durumda da Pakistan arabuluculuğuyla ilan edilen ateşkesi ihlal ederek deniz ablukası uyguladığını, şimdi de bunu kaldırmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Munir ise ülkesinin ve milletinin, İran halkının geleceği için iyi dileklerde bulunduğunu dile getirdi.