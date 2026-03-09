Bekayi, İran’ın geleceğini “İran halkının iradesinin” belirleyeceğini söyledi ve ABD’yi İran’a yönelik saldırılarından önce devam eden diplomatik görüşmeleri “baltalamakla” suçladı. Bekayi, “Biz diplomatik görüşmelerle meşgulken onlar savaş açtılar.” dedi.

Bekayi olası ateşkes hakkında da “saldırılar devam ettiği sürece düşmanlara karşı savunma ve misillemeden başka bir şey hakkında konuşmanın bir anlamı yok” dedi.

İsmail Bekayi, İran Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye, Azerbaycan veya Kıbrıs’ı hedef almadığını, bu ülkelere karşı “İran topraklarından herhangi bir saldırı başlatılmadığını” belirtti.

Ayrıca, bildirilen saldırıların bazılarının “sahte” olabileceğini ima ederek, “Düşmanın, aramızda ve diğer ülkeler arasında ayrılık yaratmak için bazı sahte saldırı düzenleyebileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunduk.” dedi.