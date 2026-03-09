Al Sani, Sky News kanalına verdiği röportajda, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik eylemlerini "büyük ihanet" olarak niteledi.

Katar Başbakanı Al Sani, "Savaşın başlamasından sadece bir saat sonra Katar ve diğer Körfez ülkeleri saldırıya uğradı. Komşularımıza karşı hiçbir savaşa katılmayacağımızı açıkça belirtmiştik." diye konuştu.

Körfez ülkelerinin komşu ülke İran'dan bunu hiç beklemediklerini dile getiren Al Sani, "İran ile her zaman iyi ilişkiler kurmaya çalıştık ancak onların kullandığı gerekçeler ve bahaneler tamamen reddedilebilir." dedi.

Al Sani, bunları kınadıklarını belirterek, askeri gerginliğin krizi daha da derinleştireceğini ve geri adım atma sorumluluğunun tüm taraflara ait olduğunu vurguladı.

Al Sani, "Gerilimin azaltılması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Onlar, bizim komşularımız. Bu, bizim kaderimiz." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerinin bu savaşın bir parçası olmak istemediğini vurgulayan Katar Başbakanı, diplomasinin, krizden çıkmanın tek geçerli yolu olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

"İranlıların Körfez ülkelerine saldırmakla yaptıkları yanlış hesap her şeyi mahvetti." diyen Al Sani, ancak halihazırda çözümün yeniden müzakereler olması gerektiğine dikkati çekti.

İran'ın askeri noktaları hedef aldığı iddiasına da karşı çıkan Al Sani, "Saldırıların yüzde 25'i sivil tesisleri hedef alıyor. Bunun savaşla ne ilgisi var? Neyi başarmak istiyorlar?" şeklinde konuştu.