Associated Press’in (AP) aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Adana’daki ABD Konsolosluğunda görev yapan zorunlu olmayan personel ile aile üyelerinin bölgeden ayrılması talimatı verdi.

Bakanlık ayrıca ABD vatandaşlarına Türkiye’nin güneydoğusunu terk etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Adana, ABD'nin İran ile başlayan savaşın ardından “zorunlu ayrılma” talimatı verdiği 10. diplomatik temsilcilik oldu. Bu adım aynı zamanda bir NATO üyesi ülkeyi kapsayan ilk tahliye kararı olarak kayda geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı bugün, Suudi Arabistan’daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeden ayrılmasını istemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Mart'ta da Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki devlet personelinden acil görevi olanlar dışındakilere ayrılma talimatı vermişti.