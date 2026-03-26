İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları devam ediyor. AA muhabiri, Tahran’da savaş uçaklarının seslerinin duyulmasının ardından şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi.

Patlamaların kentin güneyi ile batısında gerçekleştiği belirtildi.

Şehirde yer yer savaş uçaklarının sesleri duyulmaya devam ederken İran hava savunma sistemlerinin yoğun olarak çalıştığı görüldü.

İsrail ordusu: Tahran ve çevresindeki hedeflere dünkü hava saldırılarında 150'nin üzerinde mühimmat kullandık

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da dün birkaç dalga halinde gerçekleştirilen hava saldırılarında onlarca silah üretim tesisinin hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran ve çevresindeki silah tesislerine 60 savaş uçağı 150'nin üzerinde bomba ile hava saldırıları düzenledi.

Tahran'ın yaklaşık 30 kilometre güneydoğusunda yer alan Parçin bölgesinde füze ve savunma sistemleri üretiminde "kritik öneme sahip" bir tesisin de aralarında olduğu hedeflerin vurulduğu ileri sürüldü.

Parçin'de vurulan hedefler arasında hava savunma sistemleri geliştirme tesisi ile balistik füze üretim tesislerinin de bulunduğu iddia edildi.

İsrail ordusu, İsfahan'a gece boyu düzenlenen bir dizi saldırıda ise İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’ne ait bir tesisin yanı sıra hava savunma sistemleri ile silah üretim tesislerinin hedef alındığını öne sürdü.