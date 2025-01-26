Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz hafta konser için gittiği Adana’da düşerek kafasını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Derici, kazanın sebebinin uyurgezerlik olduğunu açıklayarak tedavi olacağını belirtti.

"Kafam Şiş, tedavi olacağım'

Geçtiğimiz gün Bebek’te görüntülenen İrem Derici, talihsiz kazayı şu sözlerle anlattı:

“Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Uyurgezerlik var bende. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum. Ambulans geldi, hastaneye gittim. ‘Bir sorun yok’ dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedavi olacağım.”

'Düşünce unuttum'

Boynunda anahtar kolye taşıyan Derici, “Kalbinizin anahtarı mı?” sorusuna esprili bir şekilde, “Hayatımda birisi mi varmış? Ben düşünce unuttum” yanıtını verdi.