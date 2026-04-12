Shannon Havalimanı'na inen Amerikan askeri uçakları, geçen yıl kasım ve mayıs aylarında 3 farklı olayda hedef olmuştu.

Yerel medyaya konuşan havalimanı yetkilileri, zararın büyük olduğunu bildirdi.

İrlanda Polisinin (Garda) yaptığı açıklamada uçağa baltayla zarar veren şahsın 40'lı yaşlarda bir erkek olduğu belirtildi.

Havalimanındaki operasyonların yaklaşık yarım saat durmasına sebep olan olaya silahlı polisler müdahale etti.

Havalimanının tellerini aşarak uçağın park halinde bulunduğu alana giden bir şahıs, uçağa çıkarak elindeki baltayla gövdeye ve kanada zarar verdi.

İrlanda medyasında yer alan habere göre ABD'nin Kansas eyaletinden kalkıp önce Kanada'ya uğrayan C-130 Hercules tipi Amerikan askeri nakliye uçağı dün İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.