Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin merhum başbakanlarından İrsen Küçük, ölümünün 7’nci yıl dönümünde düzenlenecek törenle anılacak.

Gülin Küçük tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine Erenköy Mücahidi olarak katkı koyan, siyasi yaşamda Kurucu Meclis üyesi, milletvekili, bakan ve başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren İrsen Küçük’ün saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıldığı ifade edildi.

Açıklamada, anma töreninin 10 Mart 2026 Salı günü saat 10.30’da Lefkoşa’daki Devlet Mezarlığı’nda, İrsen Küçük’ün mezarı başında gerçekleştirileceği belirtilerek, törene katılım çağrısı yapıldı.

Gülin Küçük tarafından yapılan çağrının tamamı şu şekilde:

"Kıbrıs Türk Halkı'nın milli mücadelesine Erenköy Mücahidi olarak kahramanca katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis üyesi, milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Merhum Başbakanı İrsen Küçük için ölümünün 7.nci yıldönümünde Saygı, Sevgi, Özlem ve Rahmetle anıyoruz.

10 Mart 2026 Salı günü saat 10:30'da Lefkoşa'da Devlet Mezarlığındaki mezarı başında düzenlenecek olan Anma Töreni'ne teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır"