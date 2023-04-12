Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı karargâhında gerçekleştirilen imza töreninde müşterek organizasyonlar yapmak, kurumsal destek sağlamak, ulusal ve uluslararası alanlarda iş birliklerini geliştirmek, olağanüstü durum, savaş ile afet ve acil durumlarda haberleşme iş birliğini daha da geliştirmek arzusuyla iş birliğine gidildi.

İş birliği protokolüne Sivil Savunma Teşkilatı adına Başkan Atilla Karaca, Kuzey Kıbrıs Turkcell adına da Genel Müdür Murat Küçüközdemir imza koydu. Protokol kapsamında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Kuzey Kıbrıs Turkcell personeline eğitim verecek ve ihtiyaç duyduğu eğitim alanlarında, malzeme, araç, gereç imkânlarından yararlanmasını sağlayacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell de Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına olağanüstü durum ve afetlerde Radyo Vatan mobil yayın aracına yerleştireceği mobil baz istasyon aracılığıyla iletişim desteği sağlayacak.

Protokol kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell BiP uygulaması üzerinde 101 Sivil Savunma Acil Durum Butonu yerleştirilmesi ve yine BİP üzerinde kurulacak Radyo Vatan kanalı ile afet ve acil durumlara yönelik duyurular ve bilgilendirici içeriklerin paylaşımı da sağlanacak.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir şirket adına Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan 71 Sivil Savunma personeli adına 710 adet fidan bağışında bulunarak Başkan Karaca’ya bu kapsamda bir sertifika takdim etti. İmza töreninin ardından Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri Sivil Savunma araç parkını gezdi, acil müdahale araçları hakkında arama kurtarma personelinden bilgi aldı.