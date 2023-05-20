GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

DENİZ: SİYASET KİŞİSELLEŞTİRİLMEMELİ…

Gündem Kıbrıs’a konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, karma oyun kaldırılmasını desteklediklerini söyleyerek, aynı zmaanda parti içi yapılan tercihlerin de kaldırılması gerektiğini ifade etti. Deniz, “Karma oy ile birlikte şahıslar ön plana çıkıyor. Partili bir demokrasimiz varsa, partilerin güçlendirilmesi ve parti politikalarına oy verilmesi gerekmektedir” dedi. “Siyaset kişiselleştirilmemeli” diyen Deniz, “Umuyoruz ki meclis bu yönde irade gösterir” ifadelerini kullandı. Seçim barajının da yüzde 10’a yükseltilmesi gerektiğini kaydeden Deniz, “Koalisyonda yer alan küçük partiler toplumun kaderini belirleyen bir pozisyona geliyor ve bunun ne kadar demokratik olduğu tartışılır” dedi.

“GEÇERSİZ OY SAYISININ DÜŞÜRÜLMESİ ADINA ÇOK ÖNEMLİ”…

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, karma oyun kaldırılması ile birlikte seçim sisteminin daha verimli bir hale geleceğini kaydederek, “Geçersiz oy sayısının düşürülmesi adına çok gereklidir. Karma oy ülkenin demokratik yapısına uygun değildir. İŞAD olarak yıllardır her platformda karma oyun kaldırılması gerektiğini söyledik ve İŞAD olarak destek veriyoruz. Daha demokratik bir seçim sistemi olacağı inancındayız” dedi. Seçim barajının yükseltilmesi gerektiğini de kaydeden Mamülcü, “Seçim barajı yüzde 7’ye yükseltilmelidir. Küçük partili vekillerin koalisyon ortağı olması, istikrara engel olmaktadır” şeklinde konuştu.

“İŞ DÜNYASININ SİYASİ İSTİKRARA İHTİYACI VAR”…

GİAD Başkanı Orhan Galani ise karma oyun kaldırılması ile birlikte daha istikrarlı bir yapıya kavuşulacaksa, karma oyun kaldırılmasını desteklediklerini söyledi. İş dünyası olarak siyasi istikrara ihtiyaç olunduğunu kaydeden Galani, “Seçim barajının ise daha düşürülmesi gerekmektedir. Mecliste her kesimin temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.