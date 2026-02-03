Gündem Kıbrıs Özel Haber

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçe Başkanı Ayşe Öztabay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Kusur oranı belirlenirken iş güvenliği konusunda kriterlerin ve yetkilerin belirlenmiş olması çok önemlidir”

Cumhuriyet Meclisi’nden geçen İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Öztabay, programda yasanın önemine dikkat çekti. Öztabay, “Toplumcu Demokrasi Partisi olarak İş güvenliği konusunda bizim de partimizde çalışan arkadaşlarımız var. Bu konuyu parti olarak önemsiyoruz. Bir insanın hangi şartlarda çalıştığı, hangi güvenlik önlemlerini aldığı ve hangi aşamalardan geçmesi gerektiği konusunda uzmanlarla çalışmalıdır. Bir inşaatın ayağa kalkması kolay bir olgu değildir. Kusur oranı belirlenirken iş güvenliği konusunda kriterlerin ve yetkilerin belirlenmiş olması çok önemlidir. Bir inşaat faaliyeti yürütürken iş güvenliği uzmanları, kimin hangi pozisyonda olduğunu, inşaatın neye ihtiyacı olduğu ve işçilerin niteliklerini raporlaması gerekir. İş güvenliği yasası çok önemlidir. Tüm inşaat faaliyeti yürüten taşeronların, müteahhitlerin ve diğer şirketlerin iş güvenliği konusunda hizmet alması ve son güne kadar gerekli raporlamaların tutulması çok önemlidir. Bundan sonraki dönemlerde hem hukuki olarak hem de insan hakları açısından bu raporların oluşturulması hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

Öztabay: Toplumcu Demokrasi Partisi ilk erken seçim çağrısında bulunan partidir

Erken seçim tartışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öztabay, “Toplumcu Demokrasi Partisi ilk erken seçim çağrısında bulunan partidir. Artık geç kalınmış bir erken seçim talep ediyoruz. Bir gün dahi kaybedecek zamanımız yoktur. Kara bir düzen döneminden geçiyoruz. Biz artık hükümetin miadının dolduğunu düşünüyoruz. Bu kadar dedikodu ve şaibeli bir dönemi hatırlamıyoruz ve reddediyoruz. TDP olarak dokunulmazlık istemediğimizi deklare ettik. Bu topluma hesap veremeyecek iş yapan herkesin dokunulmazlığının kaldırılması istiyoruz ve çağrıda bulunduk. Her kaybettiğimiz gün farklı bir şaibe ile karşı karşıya bırakılıyoruz. Bu ülkede engelliler yakarış içerisindedir. Yaşlılarla ilgili politika net değildir. Kooperatifçilikle ilgili şuanda bir emek mücadelesi vardır. Tamamen maaş ödeye odaklanmış ve özel hayatları ile gündeme gelen bir yönetim şekli yaşıyoruz. Bu ülkenin her türlü cefasını çeken onurlu Kıbrıs Türk halkına bu yönetim reva olamaz. Bundan dolayı da erken seçim talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karma oyun kaldırılması: Mührün gücünün önemli olduğunu düşünüyorum

Karma oyun kaldırılması yönündeki tartışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öztabay, “Adil ve eşit bir seçim talebimiz var. TDP’nin bir üyesi olarak ben karma oydan çok faydalanan birisiyim. 2018 yılındaki seçimde şuan bakan olanlardan bile daha fazla karma oyum vardı. TDP olarak mührün var olması gerektiğine inanıyoruz. Karma oy kişilerin tercihleri açısından önemlidir ancak bir partinin tam ve gerçek bir şekilde kendi fikirlerini ortaya koyabilmek için de o yapıyı taşıması gerekir. Biz her zaman için mührün gücünün önemli olduğunu düşünüyoruz. Mühür olmamız gerekir ki düşüncelerimizi insanlara daha kolay adapte edebilelim. TDP olarak her evden en az 1 mühür talep ediyoruz. Mührün gücünün önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak yapılacak olan çalışmayı iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor” dedi.

“Erhürman’ın duruşu ve zorlayacağı kapılardan endişe duymuyorum”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 100 günlük icraatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Öztabay, “Sayın Erhürman’ın dik duruşu ve bizi artık yok sayamazlar söylemi oldukça önemliydi. Biz orada artık fırsatlarımızı zorlama noktasında ciddi bir hedefi vardı. Bunun kolay olmayacağını biliyoruz. İki toplumun eşit şartlarda nasıl yaşayacağı konusunda bize katkı koyacak bir liderin seçilmesi önemliydi. Erhürman’ın duruşu ve zorlayacağı kapılardan endişe duymuyorum ama bunun için zaman önemlidir. Bunun yanı sıra bu toplumun ulusal sorunları da var. 5 yıl boyunca bunun eksikliğini yaşadık. Toplumun sorunları için güvenlik toplantıları yapılıyor, bu toplumun menfaatleri için önemli toplantılardır. Bunlar 100 günlük içinde gerçekleşen önemli kazanımlarımızdandır. Kıbrıs konusunda ilerleme sağlamak kolay olmayacaktır. Karşımızda sabit fikirli bir yapı vardır. Zaman zaman klişenin bile açıklamalarının gündem olduğu bir yapı ile karşı karşıyayız. Bizim şartlarımız ortadadır. Hangi koşulları önemsediğimizin altını çiziyoruz” diye konuştu.