Gündem Kıbrıs Özel Haber

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, düzenlenen bilgilendirme toplantısında, yargı sisteminde yapısal iyileştirmeler sağlanması amacıyla anayasa değişikliği önerisi hazırladıklarını açıkladılar. Özerdağ, bu kapsamda yürütülen çalışmaları Meclis içindeki ve dışındaki siyasi partilerle paylaştı.

Yapılması planlanan değişikliğin temel gerekçesi, yargının artan iş yükünün hafifletilmesi olarak ifade edilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nin bir Başkan ve on yargıçtan oluşan bir yapıya getirilerek, mevcut iki aşamalı yargılama sisteminin üç aşamalı hale getirilmesi hedefleniyor.

Gündem Kıbrıs vatandaş yargı sisteminden gelen “Anayasa değişikliği” talebini sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, yargıç sayısının artırılması konusunda olumlu bir görüş beyan ederken, anayasa değişikliği referandumunun da siyasi bir seçimden ayrı yapılarak, değişiklik talebinin vatandaşa iyi bir şekilde anlatılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Mustafa Kemal Koçero: Bir konuda davacı oluyorsun senelerce gidip geliyorsun

Mustafa Kemal Koçero isimli vatandaş, mahkemelerdeki davaların yıllarca sürdüğüne dikkat çekerek, “Yargıç sayısı artırılmalıdır. Mahkemelerde sıkıntı çok. Bir konuda davacı oluyorsun senelerce gidip geliyorsun. Bitmeyen bir dava süreci oluyor. Daha sonra da zaman aşımında eriyip gidiyor. O nedenle bu değişiklik yapılmalıdır” diyerek talep edilen Anayasa Değişikliğine destek belirtti.

İbrahim Hacıhaliloğlu: Referandumla ilgili vatandaşı bilgilendirmek lazım

İbrahim Hacıhaliloğlu isimli vatandaş, mahkemelerdeki yığılmanın azaltılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu değişiklik yapılmalıdır. Yargı süreci hızlanmalı ve mahkemelerdeki yığılma azaltılmalıdır. Yargıç sayısı artırılmalıdır. Ancak referandumla ilgili vatandaşı bilgilendirmek lazım. Vatandaş içeriği bilmeden evet ya da hayır diyor. Vatandaşın içeriği tam olarak anlaması gerekir. Referandumun siyasi bir seçimden ayrı yapılması da daha iyi olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Zafer Eratan: Referandumun zamanı ve şekli önemli değildir. Lokal bir sorun bile bütün ülkeyi ilgilendirebilir

Zafer Eratan isimli vatandaş, ülkede artan adli olayların sayısına dikkat çekerek, “Nüfusun kontrolü olmadığına göre ve ülkeye gelenin gidenin belli olmadığına göre mutlaka yargıç sayısı artırılmalıdır. En son olan olayları gördük. Yargı süreçlerinin hızlanması önemlidir” dedi. Eratan, en son yapılan anayasa değişikliği referandumunda çıkan “Hayır” oyuna da işaret ederek, “Lefke mahkemesi o dönem kapalıydı ve o nedenle de bölgedeki herkes anayasa değişikliğine olumsuz oy verdi. Bunu akıllarının bir köşesine yazsınlar. Referandumun zamanı ve şekli önemli değildir. Lokal bir sorun bile bütün ülkeyi ilgilendirebilir” ifadelerini kullandı.

Şevket Özlü: Mahkemelerde artık yetişemiyorlar. Dava çok, olay çok, memlekete giren çıkan çok

Şevket Özlü isimli vatandaş, anayasa değişikliğinin olması ve yargıç sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Özlü, “Mahkemelerde artık yetişemiyorlar. Dava çok, olay çok, memlekete giren çıkan çok. Yargıç sayısı artırıldığında yeterli olacak mı? Umarım olur. Bu referandum bir siyasi seçimle birlikte yapılabilir. Ayrı yapılırsa devlete külfet olacak. İkisi bir arada olursa memlekete için daha hayırlı olacağını düşünüyorum” dedi.

Bayram Gezgiç: Yargıç sayısının arttırılması ve yargı süreçlerinin de hızlandırılması gerekmektedir

Bayram Gezgiç isimli vatandaş ise Kıbrıs’ta suç sayısının arttığını söyleyerek, yargıç sayısının artırılarak yargı süreçlerinin hızlandırılması gerekliliğine vurgu yaptı. Gezgiç, “Bence yargıç sayısı artırılmalıdır. Kıbrıs’ta her geçen gün suç sayısı artıyor. Yargıç sayısının arttırılması ve yargı süreçlerinin de hızlandırılması gerekmektedir” dedi. Gezgiç, referandumun siyasi bir seçimden ayrı olarak yapılması talebine ilişkin ise, “Referandum siyasi bir seçimden ayrı yapılmalıdır. Bu sayede halka daha kolay anlatılabilir ve kabul ettirilebilir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Emre Toslak: Mahkemeler çok uzun sürüyor. Bir davanız varsa çocuğunuzun okulunu bile etkiliyor

Emre Toslak isimli vatandaş ise anayasa değişikliğinin sadece yargıç sayısını ve ara mahkemeler kurulmasını kapsayacaksa değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Toslak, “Eğer sadece bu yönde değişecekse anayasada değişiklik yapılmalıdır. Çünkü mahkemeler çok uzun sürüyor. Bir davanız varsa çocuğunuzun okulunu bile etkiliyor. Mahkeme devam ederken yurt dışına çıkamıyorsunuz. Bir dava 5 sene sürüyor. Miras davalarında da uzayan süreçlerden dolayı kimse hakkını alamıyor. Aileler arasında kargaşa çıkıyor. Mahkemelerin durumu ortada. Yargıçlar davalara yetişemiyorlar. O nedenle de anayasa bu talepler için değişmelidir” dedi. Toslak, referandumun siyasi bir seçimden ayrı yapılması gerektiğini de söyleyerek, “Bence de siyasi bir seçimden ayrı yapılmalıdır. Siyaset karışmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Hasan Behçet Mullaoğulları: Suç oranları da artı ve mahkemelerde davalara yetişemiyorlar

Hasan Behçet Mullaoğulları isimli vatandaş, yargıdan gelen talebin çok geç kalınmış bir istek olduğunu söyleyerek, “Çok önceden yargıç sayısının artırılması gerekmekteydi. Bizim ülkemizin birinci önceliğinin nüfus olması lazım. Ülkede bir nüfus sayımı yapılmalı ve neyin ne olduğu ortaya çıksın. Buna göre her şey baştan aşağı yeniden düzenlensin. Ülke nüfusu bayağı arttı. 1 milyon mu 1.5 milyon mu oldu belli değil. Bu nüfusa cevap verecek yargıcımız yok. Diğer taraftan suç oranları da her gün artıyor. Kozmopolit bir ülke olduk. Mozaik bir yapı oluştu. Dünyanın her yerinden buraya çalışmaya gelen insanlar var. Suç oranları da artı ve mahkemelerde davalara yetişemiyorlar” dedi. Mullaoğulları, anayasa değişikliği referandumunun da siyasi bir seçimden ayrı yapılması gerektiğini söyleyerek, “masraf düşünülmemelidir ve anayasa değişikliği ayrı bir referandumla yapılmalıdır. Masraf düşünülerek siyasi bir seçimle birlikte yapıldığında seçmenin aklı karışıyor. Seçmenin aklını karıştırmadan sadece bu konuya odaklı bir referandum yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Ülkü Deray: Mahkemelerin bu duruma gelmesinde kim kabahatlidir?

Ülkü Deray isimli vatandaş ise yargıç sayısının artırılması için anayasa değişikliğine gerek olmadığını söyledi. Deray, “Oturacaklarına davaları görsünler. Bu ülkede yargıç çok. Her dairede çalışan insan sayısı da çok. Ben Londra’ya da gidip geliyorum. Orayı da oradaki insanların ne yaşadığını da biliyorum. İngiltere’de insanların nasıl ne şartlarda yaşadığını görsünler. Mahkemelerin bu duruma gelmesinde kim kabahatlidir? Neden mahkemelerde bir tane dava görülüyor? Başka dava yok mu? Açıkçası tembelliğe alıştık” diyerek anayasa değişikliği referandumuna sıcak bakmadığını ifade etti.

Fatih Kılıç: Hem mağduru hem de ceza alacak olanı korumalıyız. Herkes bir bekleyiş içinde

Fatih Kılıç isimli vatandaş, “Hem mağduru hem de ceza alacak olanı korumalıyız. Herkes bir bekleyiş içinde. Herkes yıllarca sonucu bekliyor. O nedenle de yargıç sayısı artırılmalıdır” dedi. Kılıç anayasa değişikliği referandumunun siyasi bir seçimle yapılmasının daha mantıklı olduğunu söyleyerek, “Yapılan seçimler vergilerle hep halkın üzerine yıkılacak. Bu paraları biz ödeyeceğiz. Siyasi bir seçimle anayasa değişikliği referandumunun bir arada yapılması bana daha mantıklı geliyor” diye konuştu.

Ali Aslan: 100 kişinin yapacağı işi 10 kişiye yüklersen olmaz

Ali Aslan isimli vatandaş, bir işe yetişemiyorsan mutlaka bir güncelleme gerekir. Eğer biz hala daha 50 sene önceki pozisyondaysak burada bunu düşünmemiz gerekiyor. Suçlar arttı. İnsanların durumunu görüyorsunuz. 16 yaşındaki çocuk geliyor seni vuruyor. Bunlar güzel olaylar değil. Kıbrıs’a geldiğimizde kapılarımız açık oturuyorduk. Şimdi korku içindeyiz. Bu konunun siyasetle alakası yok. Halkı konuyu daha iyi anlaması için referandum ayrı yapılmalıdır. 100 kişinin yapacağı işi 10 kişiye yüklersen olmaz. Bu değişikliği destekliyorum” dedi.

Ahmet İnesi: En az 1-2 sene davanın başlamasını bekliyorsunuz

Ahmet İnesi isimli vatandaş da anayasa değişikliği talebine destek belirtti. İnesi, “En az 1-2 sene davanın başlamasını bekliyorsunuz. Daha sonra dava başlıyor. Bu böyle olmamalıdır” diyerek yargıç sayısının artırılması gerektiğini söyledi. İnesi, anayasa değişikliği referandumunun siyasi bir seçimden ayrı yapılması gerektiğini de vurgulayarak, “Siyaset karışmamalıdır. Bugüne kadar bu yasaların hasıraltı edilmesi, siyasi oyunlara kurban gittiği içindir. Bu ülkede her şey siyasete alet edildi. O nedenle de bu referandum siyasi bir seçimden ayrı yapılmalıdır” dedi.