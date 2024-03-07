Fileleleftheros gazetesi, bombanın patlaması sırasında evde, hedefte olan iş insanı hariç, diğer ev halkının bulunduğunu yazdı.

Bombanın, evin dışında bulunan araca konmamasının da dikkat çekici bir ayrıntı olduğunu yazan gazete, patlama sonucunda kimse yaralanmazken, evde hasar meydana geldiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi, bir başka haberinde ise Güney Lefkoşa’da üç ay içerisinde 3 araba, bir de motosiklet çalan 23 yaşındaki gencin, geçtiğimiz hafta çaldığı aracı yaktıktan birkaç gün sonra polis tarafından tutuklandığını yazdı.

Gazete bahse konu gencin tamir için makinistte bulunan aracı çaldığını daha sonra ise ateşe vererek yaktığını belirtti.