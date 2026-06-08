Alithia gazetesi, Rum Enerji Sanayi ve Ticaret Bakanı Mihalis Damianu’nun ABD’nin Washington ve Houston kentlerinde temaslar gerçekleştireceğini ve forumlara katılacağını yazdı.

Damianu’nun, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’nin yer aldığı iş birliği oluşumu çerçevesinde bakanlar görüşmesi, Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EMGF) 10’uncu Bakanlar Zirvesi ve Atlantik Konseyi Küresel Enerji Forumu’na katılacağını belirten gazete Damianu'nun yurtdışında yaşayan Rumların oluşturduğu “PSEKA” derneğinin yıllık kongresine katılacağını da aktardı.

Habere göre Damianu, Pazartesi (bugün) yapılacak EMGF toplantısı çerçevesinde Mısır Petrol Bakanı Karim Badawi’yle de görüşecek ve Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi (NEDC) üyeleriyle de bir araya gelecek.